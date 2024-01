Eazy Asigurări, firma patronului Superbet, aduce o abordare revoluționară pe piața RCA din România Eazy Asigurari, societate controlata de patronul Superbet, Sacha Dragic, și soția acestuia, se pregatește sa revoluționeze piața RCA din Romania, debutand cu o formula unica și inovatoare in țara. Compania, care a obținut licența de funcționare in septembrie 2023, urmeaza sa-și faca intrarea pe piața in ianuarie sau cel tarziu la inceputul lui februarie. Noutatea majora adusa de Eazy consta in faptul ca va fi prima societate de asigurari din Romania care va opera exclusiv online, calificandu-se astfel drept primul „insurtech” al țarii. Acest lucru a fost confirmat de colaboratori ai Eazy și surse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

