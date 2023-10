Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 287 din 31 august 2023 BULETIN INFORMATIVprivind evenimente si activitati din ziua de 30 august 2023 Politistii ramniceni au depistat un tanar, urmarit la nivel international de autoritatile judiciare din Franta. La data de 30 august a.c., politistii de la Politia municipiului Ramnicu Sarat au depistat…

- Profesorii și polițiștii au anunțat ca nu și-au primit salariile inainte de minivacanța de 4 zile de Sfanta Maria. Motivul este protestul angajaților din Finanțe, relateaza Realitatea PLUS.Deși a fost anunțata zi de salariu vineri, 11 august, pentru profesorii și ceilalți angajați din sistemul de Educație.Astfel,…

- Bianca a murit intr-un accident rutier grav in Buzau, in urma cu doar o zi. Tragedia s-a produs pe Drumul Morții, cand prietena victimei a intrat cu mașina intr-un alt autoturism. Moartea Biancai a lasat multa durere in sufletele celor care au iubit-o și care nu iși mai gasesc liniștea.

- O tanara, pasagera intr-o masina, a murit dupa ce aceasta a intrat intr-o alt autovehicul. Accidentul a avut loc joi pe DN 2 (E85), la iesire din Ramnicu Sarat catre Vrancea, scrie Agerpres. Soferita unui autoturism care ar fi circulat pe acostamentul DN 2 (E85) nu s-a asigurat cand a virat la stanga,…

- UPDATE Din pacate, in urma accidentului, o tanara din Buzau, in varsta de 21 de ani, pasagera intr-unul dintre autoturismele implicate, a decedat. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre doua autovehicule, ce se deplasau pe direcția Buzau catre Vrancea, la…

- Dupa perioada de canicula extrema, hidrologii au lansat avertismente de inundații și viituri. 9 județe sunt sub atenționare. Hidrologii au emis, miercuri, o serie de avertizari de inundatii, valabile pe parcursul acestei zile pe cursuri de apa de pe raza a noua judete.Astfel, etapizat, pana la ora 22:00,…

- In data de duminica, la ora locala 18:28, un cutremur cu magnitudinea 3,2 a avut loc in zona seismica Vrancea, județul Buzau, conform informațiilor publicate de INCDFP. Un seism cu magnitudinea 4,2 a avut loc duminica dimineața (la ora 7:20) in zona seismica Vrancea, la o adancime de 124,2 km. Cutremurul…

- Direcția de Asistența Sociala Ramnicu Sarat, instituție aflata in subordinea Consiliului Local al municipiului Ramnicu Sarat(majoritar PSD), va invita la un șpriț dansant pentru a sarbatori 20 de ani servicii pentru cei mai amarați dintre ramniceni. In data 01 August 2023 la orele 16:00, cei mai saraci…