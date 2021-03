Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat miercuri cu liderul PNL, Ludovic Orban, la Palatul Cotroceni despre Planul National de Redresare si Rezilienta, cat si despre aspecte care tin de coalitia de guvernare, au declarat surse politice, pentru News.ro. Intalnirea intre cei doi vine dupa ce…

- Un numar de 103.200 doze de vaccin AstraZeneca vor ajunge joi la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", informeaza un comunicat de presa al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit sursei citate,…

- Un barbat din județul Tulcea, beat, este acuzat ca l-a injurat, imbrancit și amenințat cu moartea pe tatal sau pentru ca nu l-a lasat sa faca duș. Jandarmii tulceni au fost chemați miercuri sa intervina intr-un caz de violența, scrie mediafax.ro. Citește și: Medicul Virgil Musta: ‘Exista…

- Speranta de viata a scazut in Italia cu aproape un an, pana la 82,3 ani, din cauza pandemiei de COVID-19, a informat miercuri Institutul National de Statistica (Istat), relateaza AFP. Italia a fost una dintre tarile cele mai afectate de pandemia de coronavirus si prima afectata de primul val…

- Arhiepiscopia Tomisului a transmis, miercuri, ca IPS Teodosie nu are averi, arhiepiscopul fiind averea Bisericii. Reactia vine in urma mai multor informatii aparute in presa cu privire la averea arhiepiscopului Tomisului, considerate de reprezentantii institutiei de cult drept "mincinoase…

- Anna Sorokin, o tanara cu cetațenie germana care s-a dat drept moștenitoare milionara in New York și a escrocat mai multe banci și hoteluri de lux, a fost eliberata din inchisoare, relateaza BBC.

- Testarea in masa pentru COVID-19 a mii de persoane in statiunea elvetiana St. Moritz, unde unele hoteluri de lux au fost plasate in carantina, a relevat 53 de infectii cu noul coronavirus, dintre care 31 cu o varianta cu raspandire rapida, au informat joi oficiali locali, potrivit Reuters, potrivit…

- Anca Serea a rupt tacerea, dupa ce s-a spus ca familia ei aravea probleme financiare. Ba mai mult, fosta prezentatoare a dezvaluit unsecret de familie. Ea și soțul ei și-au achiziționat un apartament intr-o zonarezidențiala din padurea Baneasa. „Nu vreau sa comentez! Așa de prost ne merge ca tocmai…