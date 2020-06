Stiri pe aceeasi tema

- Drumurile din satul Dinga, comuna Costesti, au fost distruse in totalitate in urma ploii din aceasta dupa-amiaza. In mai multe locuri au aparut gropi si cratere adanci de cativa metri. Soferii sunt obligati sa incalce regulile de circulatie rutiera. Satenii spun ca unele portiuni sunt periculoase chiar…

- Au plecat in vacanta si au ajuns la spital dupa ce au fost implicati intr-un eveniment rutier. Este vorba de trei persoane din Bucuresti printre care si un copil de numai 10 ani. Acestia se indreptau spre Herculane, dar in apropierea localitatii Tism...

- Lucratorii de la Drumurile Nationale Targu Jiu au venit sa mute un indicator prin care soferii erau avertizati de existenta animalelor salbatice la putin timp dupa ce soferul unui autotractror a iesit cu masina in afara partii carosabile din cauza unei caprioare care a aparut in fata masinii.

- Ruby se teme de infectarea cu coronavirus, așa ca de fiecare data cand simte ca ceva nu este in regula cu ea, vedeta se testeaza. De data asta, interpreta a tușit foarte tare, drept urmare a luat masuri. Ruby a inregistrat un filmuleț prin care le arata admiratorilor ca se testeaza de teama coronavirusului.…

- Momente de reculegere azi, de ziua Amintirii Holocaustului.Marșul pentru viața, care se organiza anual din 1988, pe traseul lagarelor morții Auschwitz-Birkenau, are acum o ediție online, din cauza crizei coronavirusului.

- Nu vrem sa fim “Suceava”!!! in Eveniment / on 11/04/2020 at 22:28 / Trecem, cu siguranta, prin cea mai grea perioada de dupa Al Doilea Razboi Mondial. Si nu doar noi, romanii, de regula cobai, ci intreaga lume. Ni se spune sa ne protejam parintii. Dar cum??? Prin a nu-i vizita. Prin a sta departe…

- Randi dovedește inca o data ca inspirația, creativitatea și iubirea nu cunosc restricții nici macar in vreme de pandemie. Artistul Famous Production lanseaza o noua piesa, „Suflete in carantina”, al...

- Maratonul international de la Nagoya, confruntat cu pandemia de coronavirus si care trebuia sa aiba loc pe data de 8 martie, ofera participantilor sai posibilitatea de a-l disputa virtual, alergand insa cu adevarat, informeaza cotidianul L'Equipe. Unul cate unul sporturile profesioniste,…