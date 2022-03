Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 27.000 de elevi si peste 7.300 de profesori si angajati sunt confirmati cu COVID, anunta vineri ministerul Educatiei, care precizeaza ca 2,6% dintre clase, peste 3.500, functioneaza online. La nivel național, 108 unitați de invațamant cu personalitate juridica sau structuri (0,61% din numarul…

- Astazi, 19 ianuarie 2022, in județul Alba au fost raportate 289 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 36.153 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 33.667 de persoane au…

- Date statistice COVID-19 din 12.01.2022: – Total persoane confirmate: 34984 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 115 – Total persoane vindecate: 33284 – Total decese: 1131 – Decese in ultimele 24: 0 – Total teste COVID 19 (PCR+ teste rapide): 373103 – Total teste PCR: 307436 – Total teste rapide: 65667…

- Date statistice COVID-19 din 10.01.2022: – Total persoane confirmate: 34825 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 33 – Total persoane vindecate: 33221 – Total decese: 1131 – Decese in ultimele 24: 0 – Total teste COVID 19 (PCR+ teste rapide): 370744 – Total teste PCR: 306371 – Total teste rapide: 64373 – Total…

- Alte 375 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 136 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 9 sint asociate cu contact in afara țarii: 3-Italia, 3-Marea Britanie, 1-Irlanda, 1-Norvegia, 1-Rusia. Numarul total de teste…

- Pana in prezent, judetul Dolj nu a inregistrat niciun caz de gripa in acest sezon. Conform rapoartelor Directiei de Sanatate Publica Dolj, virusul gripal nu a fost identificat in niciunul dintre cazurile de infectii respiratorii confirmate in ultimele saptamani. Cu toate acestea, profesionistii din…

- Alte 459 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 4 sint asociate cu contact in afara țarii: 1- Italia, 1- Franța, 1- Cehia, 1- Rusia, transmite Noi.md. Numarul total de teste efectuate – 6222. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in…

- Astazi, 14 decembrie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 15 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 3 au fost atribute Municipiului Blaj și 1 comunei Șona. Localitațile din care provin cazurile de COVID-19 raportate…