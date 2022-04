E Subofițer în Armata Română și campioană națională la Sumo! Oana Dolha, o sportiva de 28 de ani cu grad in MAPN, a luat aurul la Campionatul Național de Sumo, competiție organizata de Federația Romana de Kempo. La concurs și-au dat intalnire sportive care au luptat la categoria sub 50 și 60 de kilograme, in timp ce colegii lor de la categoria „grea” cantaresc 95 de kilograme . „Noi ne gandim la Sumo ca la coloșii de 140, 180 de kilograme, dar nu este așa, la nivel de amatori sunt categorii de greutate. E un sport spectaculos, un sport care va avea priza la public la un moment dat” – Amatto Zaharia, președintele Federației Romane de Kempo. Campioana din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

