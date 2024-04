Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii de la sectia de Kempo a CSM Constanta au participat la prima lor competitie oficiala sub culorile clubului, Campionatul National de Kempo MMA si Submission pentru juniori si seniori, care s a desfasurat in Sala "Apolloldquo; din Bucuresti. Stefan Orza categoria 75 kg a avut o evolutie foarte…

- S-a incheiat azi, 31 martie 2024, la București, Campionatul Național de Aruncari Lungi pentru categoriile U18, U16 și U14. Sportiva Alexia Turcu de la CSS Liceul Teoretic Carei a devenit Campioana Naționala și la categoria U16 la aruncarea discului cu o aruncare de 41,62 m dupa ce ieri a obținut primul…

- Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern a organizat prima intrecere in acest an. Astfel, copiii de 10 si 11 ani au luat startul la Campionatul Regional, competitie ce s a desfasurat simultan in trei centre regionale Bacau, Bucuresti si Targu Mures si a reprezentat etapa preliminara in vederea…

- In weekendul 2-3 martie 2024 s-a desfașurat la Targu Mureș, Campionatul Național pe secțiuni și Concursul Național Cupa Mureșul la dans sportiv. Competițiile au fost organizate de catre Federația Romana de Dans Sportiv , sub egida Agenției Naționale de Sport. Clubul de Dans Sportiv Potaissa Turda a…

- Secția de Arc Sagittarii a obținut rezultate importante la competiția organizata de Federația Romana de Tir cu Arcul. Cele mai importante rezultate au fost obținute de: – Vlad Bantea – locul 1 la categoria de arc tradițional replica istorica (AT RI) under 21 – Kinga Kiss – locul 2 la categoria AT RI…

- Noua persoane au fost duse cu mandat la audieri la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti in dosarul privind realizarea a zeci de apartamente in plus fata de numarul prevazut in autorizatia de construire a blocului White Tower din municipiul Ploiesti.Potrivit datelor comunicate…

- Cutremur in Romania, luni dimineața. Un seism de 2,3 grade s-a produs in Muntenia, judeșul Argeș, la ora 6:11. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la o adancime de 10,2 km, in apropierea urmatoarelor orașe: 29 km SV de Targoviște, 29 km SE de Pitești, 68 km…

- Zeci de suspecți care au pacalit case de amanet au fost saltați de poliție in cadrul a zeci de descinderi!La data de 31.01.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești impreuna cu polițiștii Brigazii de Combatere…