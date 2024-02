Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, la Aninoasa a avut loc prima intrecere sportiva din calendarul competițional pe 2024 al Federației Romane de Tir cu Arcul, este vorba de Campionatul Național Indoor pentru seniori și tineret. Printre cei 134 de participanți s-au aflat și sportivii de la CSM Suceava și CSȘ Radauți ...

- Municipiul Suceava a gazduit zilele trecute o noua ediție a Cupei Simba Invest, competiție de Categoria I din circuitul Federației Romane de Tenis. Intrecerea s-a desfașurat in balonul presostatic de la Complexul Sportiv Unirea și a avut in program concursuri la categoriile de varsta 10 și 12 ani, ...

- Duminica, 14 ianuarie, Patrick Pescaru participa la Campionatul Național de Ciclocros, la Porumbacu de Sus, județul Sibiu, fiind reprezentantul CSU Targu Mureș. Porumbacu CX Race este un eveniment sportiv gazduit de Living Bike și reprezinta prima cursa din calendarul competițional 2024 al Federației…

- La sfarșitul saptamanii trecute, in perioada 9-10 decembrie, la Sala Sporturilor din Roman, s-a desfașurat Campionatul Național de Qwan Ki Do – Co Vo Dao (arme tradiționale).Campionatul Național de Co Vo Dao, organizat de Federația Romana de Qwan Ki Do, a fost evenimentul de varf al anului ...

- Judoka Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare, Paula Paștiu a obținut medalia de bronz la Campionatul Național de lupta la sol (ne-waza ) la categoria U23. Sportiva antrenata de Marian Halas a participat la finala organizata la Izvorani, unde a urcat pe podium la categoria +63 kilograme. O evoluție…

- Sectia de Kempo a Clubului Sportiv Medgidia a obtinut nu mai putin de 7 medalii la Campionatul National de Kempo K1 desfasurat la Bucuresti. Andrei Stoian a cucerit o medalie de aur si titlul de Campion National la categoria 75 de kilograme, Ayan Ismail aur la 50 de kilograme si Robert Ciucuras, aur…

- Luptatorii lugojeni au urcat pe podium și la ultima competiție interna a anului: finala Campionatului Național Individual de lupte seniori. La competiția desfașurata in perioada 24-26 noiembrie, la Reșița, luptatorii de la CSM Lugoj au obținut patru medalii. Pe prima treapta a podiumului,…

- In cadrul primei ediții a galei de box „Daniel Boxing Club Campia Turzii”, care s-a desfașurat sambata 18 noiembrie in Sala Sporturilor „Ioan Stanatiev” din Campia Turzii, am avut parte de o prezența inedita printre pugiliștii care au urcat in ring. Astfel, in urma meciului de la categoria 80 de kg…