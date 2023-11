E stabilit. Dan Barna deschide lista USR pentru europarlamentare.

Dupa retragerea Elenei Lasconi, Dan Barna se afla in fruntea listei candidaților USR propuși pentru alegerile europarlamentare. Este decizia finala a conducerii partidului, a anunțat liderul partidului Claudiu Nasui la un post de televiziune. „In secunda aceasta, lista este deschisa de Dan Barna. Este ultima decizie pe care o avem in partid. Asa cum arata lucrurile acum, ramane Dan Barna”, a declarat Claudiu Nasui, liderul USR la un post tv, cand a fost chestionat asupra listei USR pentru europarlamentare. Intrebat asupra corectitudinii punerii lui Dan Barna in fruntea listei avand in vedere ca…