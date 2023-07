Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Guvernul va majora taxele și impozitele pe vicii de la 1 septembrie și ca va renunța la facilitațile fiscale a starnit deja un val de nemulțumiri in randul celor vizați. Companiile de tutun au luat deja poziție și au transmis ca țigarile sunt aproape la preț dublu fața de occident, raportat…

- Ministerul Finanțelor are in analiza o serie de masuri pentru creșterea incasarilor la bugetul de stat prin majorarea unor accize la tutun și bauturi alcoolice. Dividendele, produsele cu zahar (sucuri) și jocurile de noroc sunt și ele in vizorul Executivului, conform unor surse guvernamentale.Din…

- ASF: Activele nete ale fondurilor de investitii au crescut cu 2% in mai.Activele nete ale fondurilor deschise de investitii locale s-au situat la o valoare de aproximativ 15,4 miliarde lei in luna mai 2023, in crestere cu 2% comparativ cu luna precedenta, potrivit unui raport al Autoritatii de Supraveghere…

- Propunerea de eliminare a unor facilitați fiscale va fi inaintata coaliției de guvernare. In cazul in care propunerea va fi aprobata, masura ar urma sa intre in vigoare din data de 1 septembrie.Ministrul Marcel Boloș a subliniat importanța acoperirii cheltuielilor guvernamentale prin revizuirea sistemului…

- Taxele percepute de Apele Romane pentru utilizarea apei in producția de energie electrica se vor majora cu procente intre 41% și 68%, ceea ce va insemna, implicit, o creștere a prețului kilowatului la Hidroelectrica, care avea, pana acum, cel mai mic tarif de pe piața. Creșterea taxelor a fost justificata…

- Președintele FSLI ii raspunde premierului Ciuca, dupa mesajul de luni seara: In opinia mea nu va face decat sa creasca numarul grevistilorPrseedintele FSLI, Simion Hancescu a declarat luni despre mesajul premierului Nicolae Ciuca ca profesorii sa revina la catedra ca in opinia lui, acest mesaj nu…

- Datoria statului a depașit pragul de 50 la suta din PIB. A ajuns la 50,1 la suta in mai, cu un procent mai mult decat in aprilie. Guvernul trebuie sa prezinte cat mai repede un program de reducere a datoriei. Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in februarie 2023, la 706,524…

- Guvernul a decis! Iata care sunt romanii care trebuie „sa stranga cureaua”, conform planului de masuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Ordonanța austeritații a fost publicata! Guvernul a decis de unde se taie bani și reduce cu 50% personalul de la stat Ministerul Finanțelor a publicat luni…