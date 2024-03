Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara de 07 martie 2024, Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anuntat pe pagina de socializare ca a aprobat un plan de investitii pentru reabilitarea a 13 monumente istorice din tara si sau construirea altor cladiri cu destinatie culturala.Printre monumentele mentionate se numara si reabilitarea…

- Guvernul a aprobat miercuri, Hotararea prin care aproape 500 de mii de elevi ar urma sa primeasca “masa sanatoasa” in școli. Numarul beneficiarilor nu atinge nici macar jumatate din cei 1 milion de elevi prevazuți .... The post PROGRAM ȘCOLAR Mai puțin de jumatate dintre elevii prevazuți in lege vor…

- „Decizie privind respingerea solicitarii pentru obținerea autorizarii echipamentelor de infrastructura 5G, formulata de Huawei Technologies SRL, Huawei International Co. Limited, Huawei Technologies Kft și Huawei Tchnologie Co., Ltd”. arata hotararea publicata in Monitorul Oficial.Guvernul spune ca…

- Guvernul a oferit aviz negativ la proiectul de lege inaintat de catre deputatul in Parlament Gaik Vartanean, care a propus majorarea transferurilor de la bugetul de stat cu circa 769 de milioane de lei pentru organizarea și funcționarea claselor și grupelor cu regim prelungit in instituțiile de invațamant…

- Guvernul francez a decis o creștere semnificativa a bugetului pentru aparare care va atinge anul acesta 47,2 miliarde de euro, relateaza Politico. Astfel, Parisul va indeplini angajamentul luat de statele membre NATO de a aloca 2% din PIB pentru aparare, prag care a generat ultima disputa la nivelul…

- Ministerul Finanțelor propune o noua schema de ajutor de stat care prevede finanțarea nerambursabila pentru investitii cu impact in economia romaneasca, ale caror costuri depașesc 50 milioane lei.

- SUA ofera Ucrainei o arma secreta pe care nu o au nici miliarii americani. Lovește rușii de la 150 km. O noua bomba, cu raza mai lunga de acțiune, fabricata in SUA, este programata sa ajunga in miercuri in Ucraina.Pentagonul a testat cu succes o noua bomba de precizie cu raza lunga de acțiune pentru…

- Ziarul, citand oficiali, relateaza ca reprezentanții Casei Albe au aflat despre spitalizarea secretarului american al Apararii, care a avut loc la 1 ianuarie, abia joi, și „a venit ca un șoc pentru conducerea superioara”.