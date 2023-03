E război în Franța! S-au ridicat baricade la aeroporturi, școli și universități Muncitorii francezi furioși din cauza intenției președintelui Emmanuel Macron de a majora varsta de pensionare au ieșit din nou in strada joi intr-o noua zi de proteste la nivel național care au inceput sa degenereze in violența, relateaza Reuters . In capitala Paris protestatarii au blocat accesul la unul dintre terminalurile aeroportului Charles de Gaulle, baricade care sa blocheze intrarea in școli și universitați fiind ridicate in numeroase localitați din Franța. Employees of the largest French airport "Charles de Gaulle" in Paris blocked the passage to the terminal in protest against pension… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

