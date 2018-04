Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 02.04-08.06.2018, se desfasoara procesul de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari ai Armatei care doresc sa se incadreze in functii de ofiteri, maistri militari, subofiteri si soldati-gradati rezervisti voluntari. Pentru anul 2018 sunt disponibile peste 3400 de posturi, dintre…

- Un incident mai puțin obișnuiti a avut loc in județul Prahova. Un tanc care se afla pe un trailer de armata s-a desprins și a alunecat parțial pe șosea, in zona localitații Loloiasca din județul Prahova.Incidentul s-a produs pe DN1B, din cauza slabei asigurari a sistemului de fixare. Astfel,…

- ANGAJARI in ARMATA 2018: Recrutarea candidaților pentru ofițeri, maiștri militari, subofițeri și soldați-gradați rezerviști voluntari – pana pe 8 iunie. Procesul de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari ai Armatei continua in acest an cu o noua etapa, care a inceput luni cu selecționarea candidaților…

- Recrutarea si selectia rezervistilor voluntari ai Armatei continua si in 2018. MApN pune la bataie 3.400 de locuri in functii de ofiteri, maistri militari, subofiteri si soldati-gradati rezervisti voluntari. MApN anunta ca organizeaza selectia pana pe 8 iunie. Pentru anul 2018 sunt disponibile peste…

- Procesul de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari ai Armatei continua in acest an cu o noua etapa, care a inceput luni cu selectionarea candidatilor care doresc sa se incadreze in functii de ofiteri, maistri militari, subofiteri si soldati-gradati rezervisti voluntari, anunta Ministerul…

- Adi Sina și Anca Serea formeaza unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul romanesc. Muzicianul a facut la TV un anunț care privește intreaga sa familie. Adi Sina și Anca Serea au o familie perfecta alaturi de cei cinci copii ai lor . Cu toate ca au o familie numeroase, Adi Sina a marturisit…

- Procedura va fi demarata in scurt timp de Ministerul Apararii, a anuntat Vlad Plahotniuc, presedintele democratilor. Eliminarea serviciului militar obligatoriu se va face treptat, pe parcursul a doi ani. Decizia a fost luata in urma unui studiu care arata ca, in prezent, sunt asigurate conditii…

- Ministerul de Externe britanic i-a avertizat miercuri pe cetatenii britanici care doresc sa mearga in Rusia in legatura cu riscul unor reactii ostile, dupa intensificarea tensiunilor intre cele doua tari in urma otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei,…