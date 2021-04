E mai grav decât s-a crezut la începutul pandemiei: Europa merge dintr-o criză economică în alta! Europa traverseaza o criza economica dura, provocata, evident, de pandemie. Specialistii au analizat fenomenul si au ajuns la concluzia ca avem de-a face cu o recesiune dubla. Țarile din Europa s-au confruntat anul acesta cu o noua creștere a cazurilor și reintoarcerea restricțiilor anti-Covid. Ce este recesiunea dubla? Recesiunea dubla este recesiunea urmata de o […] The post E mai grav decat s-a crezut la inceputul pandemiei: Europa merge dintr-o criza economica in alta! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

