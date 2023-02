Stiri pe aceeasi tema

- Romania a raspuns apelului de sprijin venit din partea Turciei, sprijinul statului roman oferit Turciei consta in trimiterea unei echipe complexe formata din: ???? modul specializat de cautare-salvare RO-USAR din cadrul IGSU cu 2 caini și tehnica aferenta; ????echipa de cautare-salvare cu 2 caini antrenați…

- Premierul Romaniei și-a exprimat solidaritatea cu toate persoanele afectate de cutremurul produs in Turcia. Nicolae Ciuca a anunțat ca Romania este dispusa sa ofere ajutor in urma seismului de 7,8 grade.

- Este alerta sanitara in județul Brașov dupa ce autoritațile au descoperit 3 focare de gripa aviara la fermele celui mai mare producator de carne de curcan din Romania. In total, 224.000 de pasari vor fi sacrificate la fermele din Codlea, anunța Brașov.net

- Pe langa epidemia de gripa, care devine din ce in ce mai ingrijoratoare in Romania, medicii sunt ingrijorați de „flurona”, combinația de virus gripal cu coronavirus, și de noua mutație a subvariantei Omicron – Kraken, care a fost confirmata deja in trei cazuri. Cazurile de gripa se inmulțesc in fiecare…

- Astazi, 26 Decembrie 2022, IGPR a informat ca in perioada 1 Ianuarie – 30 Noiembrie 2022, au fost inregistrate la nivel național 4.261 de accidente, soldate cu decesul a 1.481 de persoane si ranirea grava a altor 3.324. Care sunt cauzele principale ale accidentelor rutiere in Romania? Poliția Romana…

- Președintele bulgar Rumen Radev a facut joi un apel la statele membre sa includa țara sa in spațiul de libera circulație Schengen, reafirmand eforturile Bulgariei pentru atingerea acestui obiectiv, relateaza Politico Europe .„Nu ne lasați singuri! Suntem extrem de angajați in securizarea frontierei…

- Un nou cutremur in Romania, in noaptea de marți spre miercuri. Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc in aceasta dimineața, la ora locala 03:49, in zona Vrancea, judetul Buzau, și a avut magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter.

- Președintele PSD susține ca MCV va fi ridicat pentru Romania. Potrivit lui Ciolacu, vestea vine chiar de la Comisia Europeana care susține ca „actuala coaliție de guvernare este pe drumul corect in ceea ce privește reformele și respectarea tuturor angajamentelor europene”.