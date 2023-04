Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, 8 aprilie 2023, Damian Draghici și partenera lui, Cristina Stroe, s-au transformat in Sofia Vicoveanca și au cantat "Haida roata mai flacai". Jurații au fost incantați de momentul celor doi și s-au ridicat in picioare pentru a-i aplauda. Iata cum au reacționat!

- In episodul 2, din data de 8 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, difuzata pe Antena 1, Emilian și WRS s-au transformat in Modern Talking și au interpretat faimoasa melodie „Cheri Cheri Lady”. Andreea Balan a ramas impresionata de momentul lor și a fost prima care a vorbit despre…

- Damian Draghici a avut o surpriza uriașa pentru colegii sai de la „Te cunosc de undeva!”. Artistul i-a invitat pe toți sa urce pe scena alaturi de el la spectacolul pe care il va avea la Sala Palatului. In cadrul celei mai noi gale „Te cunosc de undeva!” va fi lansata o invitație de nerefuzat din partea…

- Prima ediție a competiției ”Te cunosc de undeva”, sezonul 19, continua cu multe surrize pentru telespectatori și jurați. Unul dintre cele mai surprizatoare momente a fost spectacolul facut de CRBL și Radu Țibulca, care ”l-au adus” in platou pe excentricul și controversatul Marilyn Manson.

- In aceasta seara, in prima ediție a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 19, Damian Draghici și Cristina Stroe s-au transformat in Luciano Pavarotti și Bryan Adams și au interpretat piesa „'O Sole Mio”. Jurații au fost impresionați de momentul celor doi.

- Te cunosc de undeva! sezonul 19 și-a facut debutul in mare stil. Jurații și-au reluat locul la masa, iar Pepe și Alina Pușcaș s-au asigurat ca totul este aranjat pentru o seara de show total. Atat jurații, cat și prezentatorii s-au aranjat la patru ace pentru prima gala din noul sezon.

- Cel de-al 19-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de surprize, atat in randul concurentilor, cat si la masa juriului si inclusiv in sistemul de acordare a premiilor. Astfel, incepand din acest sezon, publicul de acasa isi va putea…

- Mihai Petre se alatura juriului „Te cunosc de undeva!”. Celebrul dansator face primele declarații despre noul sau proiect de la Antena 1 și este incantat ca revine pe micul ecran. Mihai Petre revine la Te cunosc de undeva!, in calitate de jurat permanent in cel de-al 19-lea sezon al transforming show-ului…