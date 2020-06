Gabriel Sturz operatorul lunii mai 2020, la ZTV

Gabriel Sturz a devenit corespondentul lunii mai 2020, dupa ce a surprins mai multe evenimente intr-o perioada de situatie de alerta. Gabi a filmat in judetul Salaj, dar s-a deplasat si in alte judete pentru a ajuta persoanele care au apelat la el.Felicitari si succes in continuare.Echipa ZTV Acest articol… [citeste mai departe]