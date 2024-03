Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele teste pe aplicatia simplificata pentru firmele mici care nu au un volum mare de facturi s-au efectuat luni, iar e-Factura simplificata va putea fi folosita de miercuri, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la Palatul Parlamentului.

- Ultimele teste pe aplicatia simplificata pentru firmele mici care nu au un volum mare de facturi s-au efectuat luni, iar e-Factura simplificata va putea fi folosita de miercuri, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la Palatul Parlamentului. "Astazi am avut ultimele teste pe e-Factura minimal.…

- Romania economiseste doua miliarde de lei prin comasarea alegerilor, iar orice tip de economie care apare este binevenita, susține ministrul Finantelor, Marcel Bolos, citat de Agerpres. “In bugetul de stat am avut bugetat 3,8 miliarde de lei, aproape 4 miliarde de lei. Deci, comasarea aduce intr-adevar…

- Introducerea obligativitații e-Factura a dat peste cap site-ul ANAF. Astfel, utilizarea acesteia a devenit o provocare pentru toți contribuabilii. Pe pagina web a ANAF, mesajul frecvent afișat astazi, 22 ianuarie, suna astfel: „Lucrare de mentenanța. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente.…

- e-Factura: Trei greșeli pe care le fac utilizatorii. Ce spune ministrul Marcel Boloș despre aplicarea noului sistem Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a facut precizari despre aplicarea sistemului e-factura. Acesta spune, ca, in urma inregistrarilor, au fost constatate trei tipuri de greșeli intalnite…

- Marcel Boloș ii spulbera pe carcotași in scandalul e-Factura: 'Avem o veste proasta pentru ei!'Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a anuntat ca are o veste proasta pentru cei care credeau ca nu va merge modulul e-Factura si a precizat ca au fost preluate in sistem peste 2,7 milioane de facturi, cu o…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat sambata, in cadrul unei conferința de presa, ca modulul e-Factura este unul foarte important pentru combaterea evaziunii fiscale, in contextul in care GAP-ul de TVA arata ca suntem tara din Uniunea Europeana cu cea mai mare evaziune fiscala si cea mare…

- Modulul e Factura este unul foarte important pentru combaterea evaziunii fiscale, in contextul in care GAP ul de TVA arata ca suntem tara din Uniunea Europeana cu cea mai mare evaziune fiscala si cea mare indisciplina financiara in gestionarea acestui impozit, a declarat, sambata, intr o conferinta…