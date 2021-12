In total, pana la finalul acestui an, E-Distributie Dobrogea va extinde cu aproximativ 100 de kilometri reteaua de energie electrica din cele patru judete in care isi desfasoara activitatea, ajungand la peste 24.770 de kilometri. “E-Distributie Dobrogea, operatorul de distributie a energiei electrice parte a grupului Enel, a finalizat lucrarile de extindere cu aproximativ 12 kilometri a retelei de energie electrica in zona de lotizari D din localitatea Poarta Alba din judetul Constanta. Este cea mai ampla lucrare de acest tip realizata in 2021, in urma careia 460 de consumatori au acces la electricitate.…