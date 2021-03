E criză de seringi la nivel mondial Oficiali din Statele Unite și din Uniunea Europeana spun deja ca e nevoie de mai multe seringi, iar cererea crește exponențial. Mai ales in situația in care, incepand din ianuarie, Brazilia a restricționat exporturile de seringi și ace atunci cand a observat ca eforturile sale de vaccinare sunt afectate de lipsuri. Conform New York Times, in timp ce țarile cauta moduri de a obține suficiente doze de vaccin pentru a putea iși imuniza populațiile și a incheia pandemia, apare o alta competiție. Și anume pentru seringile necesare la administrarea vaccinului, care in acest acest moment nu sunt suficiente.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

