Stiri pe aceeasi tema

- Lewis Hamilton, de șapte ori campion mondial de Formula 1, va parasi Mercedes și se va alatura echipei Ferrari pentru sezonul 2025, inlocuindu-l pe Carlos Sainz. Vestea vine ca o surpriza pentru comunitatea din motorsport, actualul contract al lui Lewis Hamilton cu Mercedes, care inițial urma sa expire…

- Ferrari a reusit "o lovitura de dimensiune mondiala" prin recrutarea septuplului campion de Formula 1 Lewis Hamilton, incepand din 2025, exulta presa italiana de vineri, care a tinut sa-i ureze "bun venit" renumitului pilot britanic, potrivit Agerpres.Blocata intre "Sinnermania", dupa succesul lui…

- Carlos Sainz a anuntat, joi, ca o consecinta a sosirii lui Lewis Hamilton la Ferrari in 2025, ca va parasi echipa italiana la sfarsitul sezonului 2024, potrivit Agerpres.Sainz este victima colaterala a transferului secolului in Formula 1, noteaza RMC Sport. In urma anuntului ca Lewis Hamilton…

- Lewis Hamilton, legendarul campion de Formula 1, schimba cursul carierei sale prin surprinzatoarea decizie de a se alatura echipei Ferrari in sezonul 2025, o mișcare ce marcheaza un nou capitol atat pentru el, cat și pentru lumea automobilismului.

- Scuderia Ferrari a anunțat joi sosirea multiplului campion Lewis Hamilton incepand cu sezonul viitor, cel sacrificat fiind Carlos Sainz Jr. Pilotul spaniol a ținut sa le transmita un mesaj susținatorilor sai.

- Reprezentantii pilotului britanic Lewis Hamilton au contactat echipele Red Bull si Ferrari inainte ca septuplul campion mondial de Formula 1 sa semneze un nou contract cu Mercedes, a dezvaluit directorul echipei austriece, Christian Horner, conform DPA.Hamilton, 38 ani, a semnat in august un nou…

- Felipe Massa (42 de ani), fost pilot de Formula 1, de 11 ori caștigator de cursa, crede ca Max Verstappen ar domina competiția și daca in celalalt monopost Red Bull s-ar afla multipli campioni mondiali precum Lewis Hamilton sau Fernando Alonso. Max Verstappen a reușit in acest an cateva performanțe…

- Recent, Carlos Sainz Jr. (29 de ani) a beneficiat de descalificarea lui Lewis Hamilton și a urcat pe podium in Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite. A fost a treia oara cand pilotul Ferrari profita de problemele celor din fața și urca pe podium deși nu incheie cursa intre primii 3. Dintre cele…