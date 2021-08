E considerat unul dintre cei mai mari sportivi ai tuturor timpurilor: Câți ani are Pete Sampras Fostul jucator american de tenis Peter (“Pete”) Sampras este considerat unul dintre cei mai mari sportivi ai tuturor timpurilor. De-a lungul celor 15 ani de cariera, a castigat 14 turnee de Grand Slam, a terminat ca lider mondial sase ani la rand (record in era “open”), a castigat titlul la Wimbledon de sapte ori, egaland recordul lui Wiliam Renshaw (1881-1889). De asemenea, a triumfat de cinci ori la US Open, record in era “open”, impartit cu compatriotul sau Jimmy Connors. Sampras este cunoscut pentru serviciile sale foarte puternice, voleurile precise si pentru modestia sa. In 2003, s-a retras… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

