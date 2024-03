Dus în eroare de avocați? Ministrul Boloș se aștepta la o minune în procesul Roșia Montană Ministrul Marcel Boloș a spus ca avocații din procesul Roșia Montana i-au spus ca șansele sunt minime și ca ar fi o minune sa caștigam. Marcel Boloș, Ministrul Finanțelor, a subliniat sambata ca avocații implicați in procesul Roșia Montana ii preconizasera șanse minime de victorie și chiar o considerasera o minune daca am fi caștigat, dar s-a dovedit contrariul. Interpelat cu privire la motivele pentru care a exprimat opinii in acest caz, Boloș a explicat ca a raspuns intrebarilor jurnaliștilor și a furnizat informații disponibile in domeniul public despre posibilele sume implicate. Ministrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

