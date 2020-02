Stiri pe aceeasi tema

- Un caz teribil a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, cand o femeie și-a sufocat, din greșeala, bebelușul in varsta de șase luni. Tragedia a avut loc intr-un hotel din Iași, unde femeia era cazata impreuna cu sotul ei, un deputat celebru.

- Un barbat in varsta de 49 de ani a fost gasit mort intr-un taxi pe care l-a parcat in zona Super-Copou, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat, luni, ca barbatul a fost gasit de un echipajul de prim ajutor, dupa ce sotia acestuia a sunat…

- O profesoara din Suceava, care s-a intors in 1 februarie din China, s-a dus vineri la spital cu simptome de gripa. Medicii i-au prelevat probe si le-au trimis la Institutul „Matei Bals“ din Bucuresti, existand suspiciune de coronavirus. Profesoara de engleza are 32 de ani si s-a intors din China pe…

- Actorul american Stan Kirsch, cunoscut din serialele „Highlander” și „Friends” s-a sinucis, la varsta de 51 de ani, in locuința sa din Los Angeles, relateaza actualidad.rt.com.Tragedia s-a produs sambata. Trupul neinsuflețit al actorului fost gasit de soția lui, Kristyn Green, in baia casei.Aceasta…

- „Pacientul nu a venit singur, ci condus de Politie si «mascati». In urma scandalului conjugal, acesta si-a provocat o plaga taiata cu o sticla la antebratul drept, in scop suicidar. S-a practicat sutura plagii, iar ulterior, barbatul a fost directionat catre Institutul de Psihiatrie Socola", a declarat…

- Trupul neinsufletit al parintelui va fi primit joi, 26 decembrie 2019, dupa Liturghia de la ora 11.00, in catedrala “Sfanta Fecioara Maria, Regina” din Iasi, unde se va celebra de la ora 18.00 sfanta Liturghie pentru parintele Cornel, dupa care va fi depus in palatul episcopal. Vineri, 27 decembrie,…

- Tragedia a avut loc marți dimineața intr-un spital din Cehia. Putin dupa ora 7 dimineata, un barbat cu o arma semiautomata a deschis focul la sectia de urgenta a spitalului universitar din Ostrava. A impușcat in cap și in gat mai mulți oameni care se aflau in sala de...

- Antrenorul Liviu Ciobotariu nu se poate inca lauda cu un palmares bun al echipei Pandurii de la preluarea acesteia. In cinci etape de cand noul tehnician antreneaza echipa gorjeana, Pandurii n-au inregistrat decat doua rezultate de egalitate su...