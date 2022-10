Stiri pe aceeasi tema

- Teoreticianul conspiraționist de dreapta Alex Jones a fost obligat miercuri sa plateasca aproape un miliard de dolari drept despagubiri familiilor victimelor unui masacru școlar din 2012, despre care el a sustinut ca nu s-a intamplat si a fost o inscenare, potrivit AFP. Alex Jones afirmase ca rudele…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a avertizat luni asupra „riscului unei recesiuni globale”, din caza cursei de crestere a dobanzilor lansate de Rezerva Federala a SUA, in cadrul unei interventii in fata ambasadorilor UE, relateaza AFP. „Toata lumea trebuie sa urmeze majorarile de dobanzi decise…

- Fostul președinte american Donald Trump acuza postul de televiziune CNN ca ii torpileaza candidatura la prezidențialele din 2024. Din acest motiv, el a depus o plangere in justiție, acuzand CNN de defaimare, alimentata de teama ca va incerca sa candideze din nou la președinția Americii la alegerile…

- Statele Unite ale Americii au anuntat, luni, un nou pachet de ajutor financiar destinat Ucrainei in valoare de 457,5 milioane de dolari cu scopul de a finanta fortele de ordine, in special politia, politistii de frontiera si politisii care investigheaza crimele de razboi,

- Președintele american Joe Biden a fost deranjat cand a fost intrerupt in discursul sau susținut in Wisconsin. "Așa cum am spus saptamana trecuta", a spus Biden mulțimii, "ramanem in batalia pentru sufletul Americii". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Cu vorbe din astea nu se joaca nimeni, așa cum nimeni nu are sau nu ar avea cum sa vorbeasca daca nu ar exista o amenințare repetata, reala și circuland de mai mult timp in venele Americii profunde

- Prima Doamna a Statelor Unite Jill Biden, in varsta de 71 de ani, a fost testata pozitiv Covid-19, avand ”simprome usoare” asemanatoare unei gripe si urmeaza sa fie tratata cu Paxlovid, a anuntat marti Casa Alba, care precizeaza ca sotul sau, presedintele american Joe Biden a fost testat negativ, relateaza…

- Procesele democratice din Republica Moldova si realizarea reformelor necesare pentru apropierea ireversibila a tarii noastre de Uniunea Europeana vor fi sustinute in continuare de Statele Unite ale Americii, a declarat secretarul de stat american, Anthony Blinken, la intrevederea cu prim-ministra Natalia…