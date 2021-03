După tragedie, se poate. Șapte limitatoare de viteză montate pe strada unde două fete au fost ucise de șoferița băută Șapte limitatoare de viteza sunt montate, vineri, pe strada Mențiunii din cartierul Bucureștean Andronache din sectorul 2, unde in urma cu șase zile doua fete au fost lovite pe trotuar de șoferița care a intrat in plin, cu viteza, in gardul de langa ele. Locuitorii strazii au și protestat a doua zi dupa producerea accidentului, […] The post Dupa tragedie, se poate. Șapte limitatoare de viteza montate pe strada unde doua fete au fost ucise de șoferița bauta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șoferița care a ucis doua fete din București, dupa ce a intrat cu mașina in plin, intr-un gard, apoi pe trotuarul unei strazi din sectorul 2 al Capitalei, are 57 de ani și se numește Marcela Leonte. Femeia se afla in mașina cu soțul ei, Ciprian Sorin Leonte, administratorul unei societați comerciale.…

- Judecatoria sectorului 2 a decis ca șoferița care a intrat cu mașina intr-un gard și a lovit doua fete aflate pe trotuar, in cartierul bucureștean Andronache, sa fie plasata sub control judiciar. Femeia a recunoscut ca a fost bauta cand s-a urcat la volan, alcoolemia fiind stabilita, luni dimineața,…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, vrea limitarea vitezei in zona Andronache, unde sambata s-a produs un grav accident rutier soldat cu moartea a doua fete, mentionand insa ca este nevoie ca strazile sa se afle in administrarea autoritatii locale, pentru ca aceasta sa poata interveni acolo unde…

- Șoferița din București care a provocat accidentul in urma caruia au murit doua tinere din sectorul 2 al Capitalei, a fost reținuta pentru 24 de ore, luni dupa-amiaza, potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei. Acuzațiile sunt de ucidere din culpa și conducere sub influența bauturilor…

- Femeia care a provocat, sambata, in București un cumplit accident in care și-au pierdut viața doua tinere, avea alcoolemie de 0,6 in sange, conform unor surse judiciare. Șoferița a declarat la poliție ca a incurcat pedala de accelerație cu frana, a pierdut controlul mașinii, a intrat intr-un stalp,…

- Scandal intre polițiștii care protesteaza, miercuri, la Cotroceni și dispozitivul de jandarmi. Aceștia i-au amendat pe colegii lor din MAI și i-au bagat intr-un țarc, ca sa nu mai ocupe strada și trotuarul. Polițiștii au ieșit in strada și ieri, și azi, nemulțumiți ca nu li se recalculeaza salariile.…

- Dupa anunțul polițiștilor ca nu mai dau amenzi, ci doar avertismente in urma inghețarii salariilor, protestele au inceput sa curga in fața Palatului Victoria – personalul sanitar este nemulțumit de politica fiscala a guvernuli, iar acum se alatura și cartel ALFA, care reunește peste 600.000 de lucratori…

- Capitala Belgiei intra și ea pe lista marilor orașe europene in care viteza auto este limitata la 30 km/h. Astfel, autoritațile belgiene au adus regulilor de circulație din capitala Regatului o modificare foarte importanta in domeniul siguranței rutiere – incepand cu 1 ianuarie, șoferii trebuie sa circule…