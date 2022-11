Stiri pe aceeasi tema

UE va incerca sa adopte noi sanctiuni impotriva Iranului saptamana viitoare in raspuns la reprimarea protestului declansat de moartea in detentie a unei tinere, a declarat miercuri ministrul german de externe Annalena Baerbock, relateaza AFP, citat de Agerpres.

Președintele Volodimir Zelenski a discutat duminica cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre ajutorul macrofinanciar pentru Ucraina și sancțiunile impotriva Iranului, anunța Reuters, potrivit Rador.

Canada va impune sanctiuni asupra a 34 de indivizi si o entitate despre care sustine ca sunt complici la diseminarea dezinformarii si propagandei ruse, a comunicat luni Ministerul canadian de Externe, informeaza Reuters, citat de Rador.

Uniunea Europeana a aprobat cel de-al optulea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei. Acesta include plafonarea prețulului petrolului rusesc și o interdicție ce vizeaza portofelele cripto. UE a aprobat cel de-al optulea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, adoptat ca raspuns la invazia ei asupra Ucrainei,…

Canada a impus noi sanctiuni impotriva Iranului pentru incalcari ale drepturilor omului, inclusiv pentru moartea tinerei kurde Mahsa Amini, in varsta de 22 de ani, care a incetat din viata in timp ce se afla in custodia politiei moralitatii, potrivit Rador.

SUA au impus vineri sancțiuni drastice Rusiei pentru anexarea declarata a unei parți a Ucrainei, vizand sute de oameni și companii, inclusiv pe cei din complexul militar-industrial al Rusiei și pe membri ai legislativului, transmite Reuters.

Comunitatea Economica a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) a decid sa instituie sancțiuni impotriva unor persoane din guvernul militar din Guinea, ca masura de raspuns la lovitura de stat de anul trecut, din Conakry, relateaza BBC preluat de Rador.

Aproximativ 70.000 de persoane au protestat sambata la Praga impotriva guvernului ceh, cerand coalitiei aflate la putere sa ia masuri pentru a controla preturile tot mai mari la energie si exprimandu-si opozitia fata de Uniunea Europeana si NATO, potrivit AFP.