Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torențiale și furtunile de duminica au produs inundații puternice la Londra. Zeci de drumuri din capitala britanica au fost blocate din cauza șovoaielor de apa și mai multe stații de metrou au fost afectate, noteaza BBC . In doar cateva ore, pompierii au primit aproximativ 300 de apeluri de la…

- Ana Maria Popescu (36 de ani) s-a calificat in finala probei de spada de la JO 2020, sportiva noastra dominand clar meciul cu Katrina Lehis, din Estonia. A fost 15-10, dupa o disputa in care Ana si-a aratat suprematia. Romania a castigat prima medalie de la Tokyo in chiar ziua de debut a Olimpiadei.…

- Jucatorii reprezentativei de fotbal a Italiei au fost primiti ca niste eroi la intoarcerea lor la Roma, luni dimineata, dupa castigarea titlului continental in fata reprezentativei Angliei (3-2 la loviturile de departajare), in finala EURO 2020, disputata pe stadionul Wembley din Londra, informeaza…

- Cercetarea, solicitata chiar de guvernul de la Londra, arata ca infectarile au inceput sa creasca la finele lunii mai, odata cu raspandirea variantei indiene a coronavirusului - cunoscuta și sub denumirea de varianta Delta - detectata prima data in India si devenita intre timp predominanta și in Marea…

- Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Est a semnat un Memorandum de Intelegere cu Grupul de intreprinderi AMWORLD prin care sunt stabilite oportunitati de colaborare intre agenti economici din Romania si India.

- Rochia de mireasa pe care Prințesa Diana a purtat-o la nunta fastuoasa din 1981 cu Prințul Charles poate fi vazuta și analizata pentru prima oara. Creația e expusa de azi, 3 iunie, in cadrul “Royal Style in the Making”, la Palatul Kensington din Londra, Anglia. Pe iulie 1981, la doar cateva luni de…

- Financial Times (FT) dezvaluia marti, citand surse apropiate recensamantului, ca populatia chneza a scazut in 2020 sub pragul de 1,4 miliarde de locuitori atins in 2019. ”Din cate stim noi, in 2020 populatia nostra a continuat sa creasca”, reactioneaza intr-un scurt comunicat BNS. Date detaliate urmeaza…

- Agentia antimonopol rusa (FAS) a anuntat marti ca a condamnat gigantul american Apple la o amenda record de peste 12 milioane de dolari pentru "abuz de pozitie dominanta", relateaza AFP.„FAS a impus Apple o amenda de 12 milioane de dolari”, adica 10 milioane de euro la rata actuala, pentru „abuz de…