Societatea furnizoare de apa vrea sa-si faca o unitate de tratare si utilizare a biogazului, cu cogenerare de inalta eficienta. Este „o investitie responsabila si sustenabila, care poate aduce beneficii pe termen lung pentru mediul inconjurator si pentru economie", isi motiveaza intentia ApaVital in anuntul de licitatie. In cei 7,2 milioane de lei, suma de pornire a licitatiei, intra achizitia instalatiei de cogenerare si servicii de proiectare. „Centrala de producere a energiei electrice si termice este organizata pe patru obiecte: Instalatia de producere, in cogenerare, a energiei electrice…