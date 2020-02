După Olanda, Belgia și Luxemburg, o altă țară din UE ar putea legaliza eutanasia Parlamentul Portugaliei a adoptat joi mai multe legi care deschid calea catre dezincriminarea eutanasiei, informeaza AFP. Cinci proiecte de lege - dintre care unul depus de Partidul Socialist (PS), de guvernamânt - au fost aprobate în prima lectura prin voturile deputatilor de stânga si de centru.



Proiectul PS, adoptat cu 127 de voturi pentru, 86 împotriva si 10 abtineri, stabileste 'conditiile speciale' pentru practica eutanasiei fara consecinte penale, potrivit Agerpres.



Cu majoritati ceva mai strânse au trecut si proiectele similare depuse… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

