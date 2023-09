Stiri pe aceeasi tema

- „Romania nu-și mai permite facilitați și privilegii de 75 miliarde de lei”. Este mesajul cu care Guvernul condus de Marcel Ciolacu a adoptat, dupa un lung șir de modificari, proiectul de legi privind noile masuri fiscale. Aspru criticat de mediul de afaceri, documentul a suferit și cateva modificari…

- Noile masuri fiscale puse in dezbatere publica saptamana trecuta au fost modificate pe ultima suta de metri, inainte ca Guvernul sa aprobe proiectul de hotarare prin care-și va asuma raspunderea.

- ​Economia Romaniei a incetinit, ceea ce a dus la incasari bugetare sub cele estimate, forțand guvernul sa propuna unele masuri fiscale destul de nepopulare, menite sa limiteze deficitul. Aceste masuri ar putea reduce creșterea in 2024. Țara se confrunta cu o incetinire economica care credem ca va continua…

- Ministerul Finantelor, condus de Marcel Bolos, a renuntat la masura de a impozita cu 10% castigurile din titluri de stat, ceea ce ar fi fost o premiera si ar fi adus pana la urma la un apetit mai scazut din partea investitorilor pentru aceste instrumente, informeaza Mediafax.Astfel, potrivit informatiilor…

- Marcel Boloș a declarat ca Guvernul va crește cota TVA pentru tranzacțiile cu locuințe de la 5% la 9%. Tranzacțiile cu locuințe noi, apartamente sau case, pentru care in prezent se aplica o cota redusa de 5% TVA, vor trece la o cota de TVA de 9%, a declarat marți, la Antena 3, ministrul Finanțelor, Marcel…

- Guvernul a trimis Comisiei Europene doua proiecte prin care vrea sa reduca deficitul bugetar: unul vizeaza scaderea cheltuielilor publice, iar celalalt schimba Codul Fiscal pentru a aduna mai multi bani la buget.

- In fotografia alb-negru postata pe pagina sa de Facebook, oficialul apare ingenunchiat in Biserica, adancit in rugaciune in cea de-a 11-a Duminica dupa Rusalii. „Este un bilant cu propriul suflet și ne indeamna la iertare. Sfintii Parinti ne spun ca iertarea este fiica mai mare a dragostei. Și ca cine…

- Guvernul vrea sa pastreze doua0 cote de TVA, de v 9% si 19% si ia in calcul si o majorare a salariilor a angajatilor din constructii, la 4.500 lei. Alte masuri care sunt discutate ca variante de lucru sunt o majorare la 19% a TVA-ului pentru mancarea pentru animale, precum si introducerea unei taxe…