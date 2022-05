Stiri pe aceeasi tema

- Canada pregatește o lege care sa interzica achiziția armelor de foc, dupa tragedia de la o școala din Texas, in care și-au pierdut viața 19 copii, precum și doi adulți. Proiectul de lege va fi inaintat in parlament, unde Partidul Liberal al lui Trudeau este minoritar. Canada interzice posesia de arme…

- Poliția a fost criticata joi in Texas pentru ca a intirziat sa intervina pentru a impiedica uciderea a 19 copii in școala din Uvalde, marți. Dupa tragedie, multe intrebari raman fara raspuns, dar parinții copiilor uciși acuza reacția slaba a forțelor de ordine, in timp ce poliția a prezentat o noua…

- Un elev de clasa a IV-a, care a reușit sa scape cu viața din masacrul de la școala primara Robb, din Uvalde, a descris pentru postul de televiziune american KENS-TV, afiliat CBS, ce le-a spus atacatorul colegilor sai inainte de a-i executa.Parinții baiețelului nu au vrut sa-i faca publica identitatea,…

- Joe Garcia, soțul Irmei Garcia, unul dintre cei doi profesori uciși in masacrul de la școala elementara Robb din Uvalde, Texas, SUA, a murit joi in urma unui atac de cord, a anunțat nepotul sau, John Martinez, informeaza The New York Times . In varsta de 50 de ani, Joe Garcia, vizitase mormantul soției…

- Un adolescent de 18 ani a produs un adevarat carnagiu intr-o scoala primara din sudul Statelor Unite ale Americii. 19 copii si doi adulti si-au pierdut viata in urma atacului armat, iar atacatorul a fost ucis intr-un schimb de focuri cu fortele de ordine.

- 19 copii si doi adulti au fost ucisi intr-un atac armat comis de un tanar, care la randul sau a fost ucis, la o scoala din Texas, Statele Unite ale Americii. Un adolescent in varsta de 18 ani a intrat intr-o școala primara din Texas inarmat cu doua puști și a deschis focul asupra copiilor. […] The post…

- Nota de admitere la Evaluarea Naționala, examenul pentru liceu, ar putea sa nu mai conțina media obținuta in clasele V-VIII, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Ministrul susține ca este un scenariu luat in calcul pentru modificarea Legii educației naționale, deoarece ”notele și-au pierdut…

- Odata cu incetarea starii de alerta, se anuleaza restricțiile, cat și facilitațile din școli și universitați. Dispare obligativitatea purtarii maștii pentru elevi, iar universitațile nu mai pot organiza cursuri online . Incetarea starii de alerta inseamna, in educație, “revenirea totala la starea de…