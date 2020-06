După Franța și Germania, Anglia va renunța la regulile stricte pentru redeschiderea școlilor Autoritațile britanice au anunțat ca școlile din Anglia vor renunța la mare parte din restricțiile impuse pentru participarea copiilor la ore, așa incat școala sa se reia in condiții cat mai normale dupa vacanța, in septembrie, scrie The Guardian. Intenția a fost anunțata inaintea publicarii planului general pentru relaxarea echinomiei britanice, in condițiile in care […] The post Dupa Franța și Germania, Anglia va renunța la regulile stricte pentru redeschiderea școlilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

