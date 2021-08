După Facebook și WhatsApp, Youtube anunță și el că interzice conturile operate de talibani YouTube, divizie a grupului Alphabet, a anuntat marti ca interzice conturile detinute sau operate de talibani, companiile americane din sectorul mediei sociale încercând sa îsi clarifice regulile în privinta gruparii care a preluat puterea în Afganistan, transmite Reuters, preluata de News.ro.

Dupa ce fortele conduse de SUA si-au retras cea mai mare parte a trupelor ramase în Afganistan luna trecuta, campania talibanilor s-a accelerat pe masura ce apararea armatei afgane s-a redus.

Insurgentii talibani au intrat duminica în capitala Kabul. Întoarcerea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

