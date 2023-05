Stiri pe aceeasi tema

- Dinu Maxer și Deea au anunțat divorțul, dupa 18 ani de casnicie, fara a da prea multe detalii despre motivele care au dus la ruptura. Astazi, in urma speculațiilor care s-au facut pe seama desparțirii, artistul a facut noi declarații. Cei doi au divorțat la notar. Dinu Maxer susține ca el a fost cel…

- Anunțul divorțului dintre Dinu Maxer și Deea, dupa 18 ani de casnice, i-a luat pe toți prin surprindere. Cei doi au impreuna un baiat și o fata și pareau unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. O declarație facuta de artist recent, a surprins pe toata lumea.Dinu Maxer a vorbit intr-un interviu…

- Florin Pastrama a implinit 44 de ani și a ales sa iși sarbatoreasca ziua de naștere in Dubai, acolo unde cuplul și-a achiziționat la finalul anului trecut un apartament. Ce cadou a primit acesta de la soția lui, Brigitte. Diva a marturisit ca anul asta nu a mai fost la fel de darnica, pentru ca fac…

- Laurette, care s-a iubit timp de trei ani cu fotbalistul Magaye Gueye, anunța ca e singura. Intr-un interviu pentru spynews.ro , acesta a recunoscut ca e mai interesata de viața ei profesionala acum, decat de cea personala. Laurette Atindehou traia de aproximativ trei ani de zile o poveste de iubire…

- Brigitte Pastrama și-a cumparat recent o locuința in Dubai, iar acum, vrea sa se mute definitiv acolo. Florin Pastrama, soțul acesteia, o va insoți, iar cel mai probabil cei doi vor face pasul urmator in toamna acestui an. „Sper ca Florin sa se acomodeze aici și imi doresc din Septembrie sa ma mut impreuna…

- La finalul anului trecut, Laurette anunța ca s-a desparțit de fostul ei partener, barbatul cu care ar fi trebuit sa se casatoreasca. Cei doi au decis atunci sa mearga pe drumuri diferite in viața. In exclusivitate pentru Spynews.ro, la trei luni de la separare, vedeta ne spune daca și-a refacut sau…