- Prezentatoarea TV Olga Skabeieva, supranumita „papusa lui Putin”, a facut declaratii halucinante in timpul unui talk-show, raspunzandu-i unui deputat, ca Moscova ar fi trebuit sa bombardeze nuclear Regatul Unit in timpul funeraliilor reginei Elisabeta a II-a, potrivit The Independent.

- Deputații au ținut luni un moment de reculegere in plen in memoria reginei Elisabeta a II-a. Cu aceasta ocazie, deputatul AUR Ringo Damureanu a intervenit și a cerut ca un moment de reculegere sa fie ținut in memoria „oamenilor simpli” care au murit, afirmand ca mama sa a decedat recent, potrivit Realitatea.net.…

- Prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a aparut foarte emotionata duminica in fata sicriului reginei Elisabeta a II-a, inainte de a fi primita de printesa de Wales, in prima sa vizita in Regatul Unit, aliat cheie al Kievului de la inceputul invaziei ruse, potrivit AFP.

- Prima interventie a noii regine consoarte Camilla de la moartea fostei suverane, Elisabeta a II-a urmeaza sa fie difuzata integral de BBC duminica seara, inaintea unui minut de reculegere pastrat in tot Regatul Unit.Camilla urmeaza sa aduca un omagiu televizat Reginei duminica, laudandu-o pentru rolul…

- Presedintele SUA Joe Biden a discutat miercuri la telefon cu regele Charles al III-lea, caruia i-a transmis condoleante pentru decesul reginei Elisabeta a II-a și și-a exprimat dorința de ”a continua o relatie stransa”, a anunțat Casa Alba, intr-un comunicat , citat de The Guardian . Discuția purtata…

- Ieri, Guvernul australian a transmis ca imaginea reginei Elisabeta a II-a de pe bancnotele de 5 dolari australieni nu va fi schimbata automat cu cea a regelui Charles al III-lea si ca este posibil ca, in schimb, pe bancnota sa fie trecute personalitati australiene, a scris Agentia Reuters, preluata…

- Custodele Coroanei, MS Margareta, si principele consort Radu vor participa la funeraliile reginei Elisabeta a a II-a, a transmis, marti, Secretariatul Regal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- In timp ce Regatul Unit plange pierderea reginei Elisabeta a II-a, Danemarca a celebrat domnia de 50 de ani a propriului suveran. In acest weekend, danezii au participat la festivitațile jubileului de aur, mai mici, organizate in cinstea reginei Margrethe a II-a, care a urcat pe tron ​​in ianuarie 1972.…