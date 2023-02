Comisia Pre-Vetting anunța ca a dat startul evaluarii candidaților la funcția de membru in Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Optsprezece candidați inscriși in concurs, dintre care 17 procurori din cadrul Procuraturii Generale, procuraturilor teritoriale și celor de specialitate, dar și un reprezentant al societații civile, propus de Academia de Științe, vor fi supuși evaluarii. Potrivit Comisiei, verificarile sub aspectul integritații financiare și etice vizeaza o perioada de 15 ani. Lista s-a scurtat cu un candidat.