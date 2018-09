Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila s-a intalnit marti, la Aeroportul Baneasa, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Intalnirea a avut loc la oficialului european de la Bucuresti, unde a participat la Summitul "Initiativei celor Trei Mari".

- Dupa ce a ratat intalnirea de luni seara cu Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, premierul Viorica Dancila incearca sa aiba o intrevedere cu acesta, marti, la ora 12.30, potrivit unor surse oficiale.Intrevederea ar urma sa aiba loc inainte de plecarea lui Juncker din Bucuresti,…

- Traian Basescu sustine ca modul in care presedintele Comisiei Europene a reactionat, la sosirea in Romania, cand premierul Viorica Dancila a intirziat la aeroport iar oficialul european a plecat, arata respectul CE fata de Guvernul Romaniei. Basescu a mai adaugat ca „foarte probabil scrisoarea idioata…

- Liderul onorific al Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a declarat luni seara, la TVR1, ca presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ar fi trebuit sa aiba o intalnire cu premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria, si nu in aeroport. "Este jenant. Echivalentul…

- Traian Basescu a comentat, la TVR 1, informația ca Viorica Dancila nu s-a intalnit cu Jean-Claude Jucnker, pe Aeroportul Baneasa, din cauza ca șeful Comisiei Europene a aterizat mai devreme și a fost dus de SPP la hotel. Opinia lui Basescu e ca premierul a greșit cand a renunțat la paza SPP.”SPP-ului…

- Guvernul anunța ca premierul Viorica Dancila a ratat intalnirea de azi din aeroport cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, din cauza ca avionul acestuia a aterizat mai repede decat era programat. Mai mult, biroul de presa al Executivului susține intr-un comunicat ca imediat dupa aterizarea…

- Viorica Dancila a trimis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-vicepreședintelui CE, Frans Timmermans, despre protestele din 10 august, ea precizand ca s-a incercat prin violența inlaturarea Guvernului, iar Klaus Iohannis a facut apel la continuarea protestelor. Guvernul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis au discutat despre modul in care Romania se va organiza in perioada in care va deține președinția Uniunii Europene.Liviu Dragnea a confimat faptul ca intalnirea dintre președinte și premier…