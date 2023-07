Stiri pe aceeasi tema

- Cautat acum de forțele de ordine din toata țara, barbatul are antecedente serioase, spun surse din ancheta. Pe langa condamnarea pentru șantaj și amenințari cu moartea, el ar fi incendiat in trecut mașini ale poliției și ar fi fost cautat pentru furturi comise in strainatate. Rafuiala cu focuri de…

- Marți, 4 iulie 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat, pe raza comunei Roșia de Secaș, un tanar de 33 de ani, din comuna Roșia de Secaș, posesor al unui mandat european de arestare preventiva, emis de catre autoritațile judiciare din Cehia, pentru talharie. Pentru depistarea celui…

- In noaptea de miercuri spre joi, polițiștii federali au arestat un roman, in varsta de 49 de ani, care a fost prins in flagrant delict in timp ce fura mai multe cabluri de conectare la calea ferata, in zona stației S-Bahn Friedrichshagen din Germania. Incidentul a avut loc in data de 29 iunie 2023,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au oprit la ieșirea din țara un autoturism marca BMW X6, care figura ca fiind cautat de autoritațile din Belgia. Ieri, 11 iunie a.c., la ora 22.20, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut un barbat cu dubla cetatenie, moldoveneasca si romana, cautat de autoritatile din Germania, care este cercetat pentru savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigari pe teritoriul acestui stat, potrivit Agerpres."In…

- Luni, 8 mai 2023, polițiștii din Blaj au depistat, pe raza municipiului Blaj, un barbat, de 35 de ani, din municipiu, posesor al unui mandat european de arestare, emis de catre autoritațile judiciare din Franța, pentru infracțiuni contra patrimoniului. Pentru depistarea celui in cauza, polițiștii au…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Borș I au depistat, la controlul de frontiera, un cetațean roman care conducea un autoturism marca Mercedes, estimat la valoarea de aproximativ 10.000 de euro, cautat de autoritatile din Italia.