Dupa ce a dat Romania in judecata pentru aerul poluat din Bucuresti, CE ne ameninta cu instanta si pentru ape

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere, avertizand ca țara noastra nu a respectat normele UE privind tratarea apelor reziduale in orașele mari. Dupa aderarea Romaniei la UE, marile orașe ar fi trebuit sa aiba colectarea corespunzatoare a apelor reziduale…

- Dupa aderarea Romaniei la UE, marilor aglomerari urbane ar fi trebuit sa le fi fost asigurata colectarea corespunzatoare a apelor urbane reziduale pana la 31 decembrie 2013 si tratarea lor corespunzatoare pana la 31 decembrie 2015. Cu toate acestea, conform celor mai recente date furnizate de autoritatile…

- Colectivul Jurnalistilor din SRR a transmis in urma cu doua saptamani un mesaj prin care cere demiterea lui Georgica Severin din functia de presedinte-director general (PDG) al Societatii Romane de Radiodifuziune, acuzandu-l pe acesta de "incompetenta" si de emiterea unui ordin cu scopul de a-si…

- CE a anunțat joi ca trimite șase țari, inclusiv Romania, in fața Curții de Justiție pentru nerespectarea valorilor-limita de calitate a aerului convenite la nivel european, scrie Euractiv. Acțiunea Comisiei impotriva Franței, Germaniei, Italiei, Romaniei, Marii Britanii și Ungariei in…

- Directiva propusa de Comisia Europeana prevedea in forma initiala existenta unei statii de incarcare la fiecare zece locuri de parcare, dar dupa votul din Parlamentul European a aparut o modificare semnificativa, care prevede existenta mai multor statii de incarcare, scrie b1.ro. Citeste si Volkswagen…

- Barbatul in varsta de 34 de ani, cetațean roman, a fost transferat din Spania, sub escorta, cu un zbor militar, pe Aeroportul Internațional Henri Coanda, pentru continuarea executarii unei pedepse de 22 ani de inchisoare, in sistemul penitenciar din Romania. Transferul a fost stabilit prin…

- Presedintele Curtii Constitutionale (CCR) s-a intalit joi cu reprezentantii Comisiei Europene, veniti la Bucuresti pentru a discuta cu oficialii romani din sistemul judiciar pe subiectul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), raportul prin care UE evalueaza progresele Romaniei si Bulgariei in…

- Comisia Europeana a hotarat recent sa emita un aviz motivat adresat Austriei, Belgiei, Ciprului, Cehiei, Finlandei, Greciei, Letoniei, Romaniei, Spaniei si Marii Britanii referitor la netranspunerea in legislatia lor nationala a normelor UE privind calitatea benzinei si a motorinei (Directiva (UE) 2015/652…