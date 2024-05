Stiri pe aceeasi tema

- Maria Constantin și Robert Stoica au acceptat provocarea de a-i lua pe fanii lor in culisele celebritații! Daca pentru ea este o obișnuita sa fie mereu in lumina reflectoarelor, pentru soțul ei acest lucru este o noutate. Iata cum s-a adaptat Robert Stoica vieții alaturi de o vedeta precum este Maria…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show de la Antena Stars, Maria Constantin a oferit detalii importante din reality show-ul „In culisele celebritatii”. Iata ce a dezvaluit artista, dar și cum a reacționat soțul ei, Robert Stoica, atunci cand a aflat ca face parte din proiect!

- Noua serie de episoade o va aduce in atentia telespectatorilor pe Maria Constantin, asa cum este ea zi de zi, dincolo de scena si de evenimentele mondene, alaturi de familia si de prietenii ei.

- Mihai Morar este tatal a trei fete, Mara și Cezara, in varsta de aproape 16 ani și Roua, in varsta de 4 ani. Prezentatorul TV a scos la iveala amanunte neștiute din familia lui. In cadrul unui interviu, Mihai Morar a vorbit despre perioada de adolescența a fiicelor lui gemene -Mara și Cezara – care…

- Sandel, tatal Andreei Balan, a vorbit intr-un interviu pentru cancan.ro despre fiica lui. Artista radiaza de fericire de cand este intr-o relație cu Victor Vlad Cornea, tanarul jucator de tenis.Relația dintre Andreea Balan și tatal ei nu a fost intotdeauna lapte și miere, insa cei doi au acum o relație…

- „- Parinții mei ne-au lasat, ne-au dat afara, am dormit intr-un coteț de caine.- Cum v-a spus mama?- Ieșiți afara, nu mai sunteți ai mei!- Mama voastra a spus treaba asta?”, povestește Andreea, unul dintre copiii alungați de mama.Este drama de nedescris prin care trec doi frați care au fost nevoiți…

- Cosmin Cernat este la carma celui mai amplu experiment social televizat, “Insula de 1 milion”, reality show-ul de aventura cu cea mai mare miza pusa la bataie de o televiziune din Romania. Prezentatorului TV ii sunt alaturi in Republica Dominicana Madalina Moroșanu și fiul ei, Matei. In interviul exclusiv…

- Familia lui Sebi Olariu a trait clipe sfașietoare astazi! Tanarul omorat de Vlad Pascu, in accidentul din 2 Mai, ar fi trebuit sa iși sarbatoareasca ziua de naștere! Parinții și prietenii l-au vizitat la mormant, intr-o zi care ar fi trebuit sa fie un motiv de sarbatoare pentru toți.