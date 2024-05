Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Sinaia au transmis, marti, unm mesaj RO-Alert pentru avertizarea populatiei, dupa ce a fost semnalata prezenta unui urs in oras.”A fost transmis mesaj RO-Alert in orasul Sinaia, str. Furnica, pentru avertizarea populatiei cu privire la prezenta unui animal salbatic (urs) zone publice”,…

- Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat s-au desparțit. In timp ce fanii lor așteptau sa faca pasul cel mare, cei doi se pregateau sa anunțe separarea. Sebastian Dobrincu este discret cand vine vorba de viața personala, insa iata ca acum a transmis un mesaj care i-a pus pe toți pe ganduri.

- Un urs a fost vazut marți seara, 30 aprilie, in comuna Cornu, iar autoritațile au transmis un mesaj RO Alert, sfatuind populația sa nu se apropie, a transmis ISU Prahova.„A fost transmis mesaj RO-ALERT in comuna Cornu, sat Cornu de Jos, pentru avertizarea populatiei cu privire la prezența unui animal…

- In cursul dimineții de marți, 30 aprilie 2023, a fost semnalata prezența unui urs in localitatea Vidolm, comuna Ocoliș. ISU Alba anunța ca a fost transmis mesaj de avertizare RO-Alert locuitorilor din zona. „A fost semnalata prezența unui urs in localitatea Vidolm, comuna Ocoliș. S-a transmis mesaj…

- La mai puțin de un an de la casatorie, liderul Partidului AUR , George Simion , și soția sa, Ilinca, au devenit parinți. Primul copil al cuplului este un baiat, iar tatal a ținut sa-i transmita mamei un mesaj cu acesta ocazie fericita. “Mulțumesc, m-ai facut bogat: tata de baiat”, a scris Simion pe…

- Cu mic, cu mare, locuitorii din comuna Cumpana, judetul Constanta sunt asteptati sambata, 20 aprilie 2024, sa planteze pentru un viitor verde, alaturi de Planteaza in Romania "Ne aflam acasa la noi la Cumpana, pe Soseaua Strajei acolo unde in anul 2009 impreuna cu multi oameni inimosi, voluntari nu…

- La Judecatoria Mangalia a avut loc astazi, 14 martie 2024 al doilea termen de judecata in dosarul in care Pascu Matei Vlad, din Bucuresti, a fost trimis in judecata pentru accidentul de la 2 Mai, judetul Constanta, soldat cu decesul a doi tineri si ranirea altor trei La iesirea din sala de judecata,…

- ”Stimate conducator auto, avem onoarea de a te informa ca vehiculul tau a fost surprins de aparatul radar intr-o cursa de viteza mai captivanta decat un film de actiune! Suntem impresionati de performanta ta, insa suntem aici pentru a te ajuta sa ramai cu picioarele pe pamant (sau pe asfalt, in cazul…