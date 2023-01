După ce a avut probleme serioase în Anglia, Revolut vrea să atragă clienții cu bani Revolut lanseaza in curand noi produse financiare adresate clienților cu venituri mari din Europa. Noul produs va deveni disponibil la nivel extins in primavara 2023. Cum descrie Revolut avantajele? Printre beneficiile produsului se numara 5% cashback la achizitiile realizate doar in prima luna de utilizare. Clientii noi si existenti ai Revolut sunt invitati sa se inscrie pe lista de asteptare pentru a beneficia de acest lucru. Noul produs este destinat unui segment de public format din „persoane active și ambițioase”, cu venituri peste medie. Sunt persoanele care adopta un stil de viața sofisticat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

