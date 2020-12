Stiri pe aceeasi tema

- Romania a avut in trimestrul trei din 2020 cea mai mare crestere economica trimestriala din ultimii 20 de ani si cea mai rapida revenire a economiei, a declarat, sambata, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-o conferinta de presa. „Romania a avut, in termeni reali, o crestere economica in…

- Prognoza de toamna a Comisiei Europene arata cifre infrijoratoare pentru Romania: o scadere economica de 5,2% in acest an (urmata de o revenire de 3.3% anul viitor) și un deficit bugetar de 10,3% in acest an (urmat de deficite și mai mari in 2021 și 2022). Cifrele privind scaderea economica sunt mai…

- Comisia Europeana mai arata o inflație de 2,5% in acest an și in 2021, in scadere fața de cea din 2019 și prognozeaza un șomaj de 6,2% anul viitor, fața de 5,9% in acest an. SURSE: Executivul ia in calcul interzicerea circulației pe timpul nopții Datoria publica bruta a Romaniei va continua sa creasca,…

- Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a luat act asupra organizarii de catre Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), a evenimentului sub titulatura frauduloasa de Topul Național al Firmelor din România, arata un comunicat…

- BCR previzioneaza o scadere economica de 4,7% in acest an. ”Este putin probabil sa mai avem o carantinare totala” Romania ar putea inregistra o contractie de 4,7% a economiei in acest an si o crestere cu 3,9% in 2021 a declarat, joi, Ciprian Dascalu, economist sef si director de cercetare…

- ”Ne mentinem estimarea privind o contractie economica de -4,7% în tot anul 2020, prognoza nemodificata de la începutul pandemiei. Perspectiva pentru anul 2021 este strâns legata de evolutiile fiscale dupa alegerile parlamentare din decembrie și respectiv posibilele masuri de…

- Partidul Democrat a prezentat in Congresul american un plan de ajutorare 2.200 de miliarde de dolari pentru criza economica generata de pandemia de coronavirus. Cifra este redusa cu peste 1.000 de miliarde de...

- Italia se asteapta la un declin al economiei de 9% anul acesta, urmat de un avans de peste 5% anul viitor, au declarat pentru Reuters surse guvernamentale. In aprilie, Executivul de la Roma previziona o scadere de 8% in 2020 si o crestere de 4,7% in 2021. Noile estimari, alaturi de cele privind evolutia…