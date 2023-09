Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele USR Dan Barna a declarat marti, dupa angajarea in Parlament a raspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare, ca o motiune de cenzura nu are sanse sa treaca decat daca PNL „se dezice” de PSD si a sustinut ca singurul instrument care poate sa fie eficient…

- Manevra gandita de USR pentru a bloca masurile lui Marcel CiolacuVicepresedintele USR Dan Barna a declarat marti, dupa angajarea in Parlament a raspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare, ca o motiune de cenzura nu are sanse sa treaca decat daca PNL "se dezice" de PSD…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, marti, ca sansele unei motiuni de cenzura dupa asumarea raspunderii Guvernului pe proiectul de masuri fiscal-bugetare sunt nule pentru ca PNL si PSD detin majoritatea. „Daca in forma finala se regaseste ceea ce am discutat cu domnii Ciolacu si Ciuca, o motiune…

- Pachetul de masuri fiscale, a carui forma finala a fost prezentata luni in ședința de guvern, va fi adoptat marți prin asumarea raspunderii Executivului in Parlament.Senatorii și deputații pot sa depuna amendamente la proiect pana la ora 13.00, dupa cum au decis marți conducerile celor doua Camere,…

- Proiectul de lege privind masurile fiscal bugetare a fost pus in dezbatere publica marți dimineața de catre Ministrul Finanțelor. Proiectul va fi aprobat prin procedura asumarii raspunderii Guvernului.

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) ”Am vazut in actul normativ ca o sa creasca salariile și nu e nicio austeritate” Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a anunțat ca pachetul fiscal va fi prezentat public in urmatoarele zile și va fi adoptat prin angajarea raspunderii Guvernului pana la finalul lunii…

- Presedintele Partidului National Liberal, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, ca votul conducerii PNL privind angajarea raspunderii Guvernului pe pachetul de masuri fiscale confirma decizia partidului pentru continuarea guvernarii. Liderii PNL au votat, luni, pentru asumarea raspunderii guvernului pe pachetul…

- Partidul National Liberal a votat in sedinta conducerii de luni mai multe conditii privind pachetul de masuri cu care Guvernul Ciolacu va veni in Parlament pentru angajarea raspunderii, liberalii sustinand sub orice forma pastrarea cotei unice de impozitare, cota de 8% a impozitului pe dividende si…