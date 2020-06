După 100 de zile de izolare, Guvernul spaniol are mai mulți dușmani decât COVID-19 Traficul a fost reluat duminica intre Franta si Spania, care a redeschis frontiera sa punand capat starii de alerta si unei izolari de aproape 100 de zile pentru a opri epidemia de coronavirus. Spaniolii au putut sa isi intalneasca rudele sau prietenii pe care nu i-au mai vazut din 14 martie. Starea de urgența din […] The post Dupa 100 de zile de izolare, Guvernul spaniol are mai mulți dușmani decat COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

