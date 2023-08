Dunca trosnește pontajul cu digitalizarea CARAȘ-SEVERIN – „Acum nu mai au incotro!“, spune șeful județului despre angajații Spitalului Județean de Urgența Reșița, care vor „beneficia“ din plin de un sistem corect de monitorizare și pontare, care va ingradi mișmașurile din trecut! Proiectul a fost deja aprobat de Consiliul Județean Caraș-Severin. Este vorba despre obținerea unei finanțari nerambursabile prin Programul Național de Redresare și Reziliența, Pilonul II – Transformare Digitala, pentru proiectul „Realizarea sistemelor informatice și a infrastructurii digitale in Spitalul Județean de Urgența Reșița“. Iar pentru asta județul ar… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

