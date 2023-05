Stiri pe aceeasi tema

Gigi Becali , patronul formației FCSB, a declarat ca negociaza vanzarea echipei roș-albastre catre un investitor roman. Daca tranzacția se va realiza, latifundiarul din Pipera nu va spune „adio" fotbalului, ci se va implica in preluarea echipei FC Voluntari, finanțata de primaria condusa de finul Florentin…

Jucatorul echipei Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, a devenit cel mai bine platit sportiv din istoria NFL, el ajungand la un acord pentru prelungirea contractului cu cinci ani. Noul contract este de 255 de milioane de dolari, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Contractul include plata a 110 milioane…

Ministerul german al Mediului a respins duminica o cerere a landului Bavaria de a i se permite sa continue sa opereze centrale nucleare, afirmand ca jurisdicția pentru astfel de instalații este de competența guvernului federal, potrivit Reuters.Germania a oprit sambata ultimele trei centrale nucleare,…

Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, de doua ori campioana la Wimbledon, nu este de acord cu decizia All England Club, organizatorii turneului de la Londra, de a permite jucatorilor din Rusia si Belarus sa poata participa in acest an, informeaza AFP.„Cred ca nu ar trebui sa li se permita sa joace.…

Ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat luni sfarsitul motoarelor termice la masini noi - incepand din 2035 -, dupa ce Germania si-a ridicat blocajul in schimbul unei derogari in cazul carburantilor sintetici, relateaza AFP și news.ro.Textul obliga automobilele noi sa…

Fundasul echipei Arsenal, Stakehiro Tomiyau, nu va mai evolua in acest sezon, dupa ce a fost operat la genunchi, a anuntat, marti, clubul din Premier League.Fundasul dreapta japonez a iesit in minutul 9 al meciului din optimile Ligii Europa cu Sporting Lisabona.

Antrenorul Mihai Iosif si echipa de fotbal Minaur Baia Mare au ajuns luni la un acord pentru rezilierea amiabila a contractului, informeaza News.ro.

Ucraina și Polonia au convenit sa faciliteze tranzitul exporturilor de cereale și semințe oleaginoase, a declarat vineri ministerul ucrainean pentru politici agrare si alimentatie, citat de agentia ucraineana de stiri Ukrinform, citata de Rador.