Consiliul Local Municipal Arad a decis cu o majoritate de voturi retragerea titlului de Cetațean de Onoare al Aradului profesorului universitar dr. Dumitru Șerban, sculptor...