- Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, a declarat luni in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre deciziile luate de Guvern privind piata energiei, ca se astepta din partea Guvernului la un dialog mult mai clar, mai deschis. Din pacate, in textul din Monitorul Oficial…

- ”Pe de o parte, ce vedem acum clar rezolva o parte din problemele pe care le vedem la furnizare, in sensul ca ridica un pic presiunea financiara imensa pe furnizori, unde noi vedem un risc de colaps, mecanismul incearca sa rezolve aceasta problema. Pe partea de productie, vad o reglementare foarte lunga,…

- Jeremy Hunt, numit vineri in functie, de urgenta, subliniaza ca prioritatea Guvernului britanic este sa restaureze ”stabilitatea”. IN FULL: UK Chancellor Jeremy Hunt, appointed Friday, reverses almost all of the tax cuts announced in Liz Truss’s mini-budget, saying “the most important objective… is…

- Ce soluție de calcul al facturii a gasit PSD pentru romanii care fac economii la curent. Perioada la care se va aplica plafonarea Social-democrații au anunțat ca depun un amendament in Parlament pentru modificarea OUG 119/2022, astfel incat plafonarea prețurilor la energie sa se raporteze la consumul…

- PSD a anunțat ca va depune un amendament in Parlament pentru modificarea OUG 119/2022. Acesta va prevede ca pragurile maxime de consum sa se raporteze la consumul curent și nu la media lunara din anul 2021. „PSD va depune un amendament in Parlament pentru modificarea OUG 119/2022, astfel incat persoanele…

- PSD va propune, printr-un amendament la OUG 119/2022, ca plafonarea preturilor la energie sa se raporteze la consumul curent si nu la cel din anul 2021. “PSD va depune un amendament in Parlament pentru modificarea OUG 119/2022, astfel incat persoanele care isi reduc consumul curent de energie electrica…

- PSD anunta, miercuri, intr-un comunicat oficial, ca va cere in coalitia de guvernare ca plafonarea preturilor la energie sa se raporteze la consumul curent si nu la anul 2021. Amendamentul PSD prevede ca pragurile maxime de consum pentru care se acorda compensari, respectiv de 100 si 300 kWh/luna, sa…

- Marcel Ciolacu a afirmat ca plafonul pentru consumul de energie electrica trebuie sa fie in timp real. „Nu pot sa iti cer sa faci economie si tu vei beneficia de aceasta economie peste 12 luni. Este un non-sens”, a explicat liderul PSD. „Plafonul este in discutie in acest moment in coalitie. Au fost…